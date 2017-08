O alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, enviou unha "mensaxe de tranquilidade" tras os atentados de Cataluña, e explicou que na cidade se reforzou a seguridade en "zonas sensibles".

Concentración en Santiago de Compostela | Fonte: Europa Press

Tras participar na concentración de cinco minutos de silencio na Praza do Obradoiro de condena dos atentados, á que se sumaron centenares de persoas, Martiño Noriega remarcou que o que "toca é mandar unha mensaxe de tranquilidade", engadindo que "os embaixadores do medo non poden vencer" e que o que lle corresponde aos responsables públicos é "confiar nas forzas de seguridade e seguir mantendo a vida do día a día e o latexado dunha cidade que é Patrimonio da Humanidade, lugar de encontro, da diversidade, e de moitas culturas que chegan aquí todos os días".

Preguntado pola seguridade dunha cidade turística como Santiago, Martiño Noriega, de Compostela Aberta, explicou que xa mantivo unha conversación telefónica coa Delegación do Goberno a través do Subdelegado e, este mesmo venres, unha reunión coas forzas de seguridade, tanto da Policía Nacional como da Policía Local.

Puntualizou que o nivel de alerta mantense no catro, pero engadiu que se determinou que en Santiago de Compostela haxa "un reforzo de presenza policial en lugares sensibles, tanto da Policía Nacional como da Policía Local", e matizando que, a maiores, "está a facerse o traballo que vén facendo sistematicamente nos últimos veráns e nas épocas de repunte turístico".

"Eles teñen que facer o traballo que teñen que facer", sinalou en referencia ás forzas de seguridade, "e nós temos que facer o traballo que temos que facer os cargos públicos, mandar mensaxe de tranquilidade e dicirlle aos veciños que o que nos toca é vivir, vivir, latexar ys eguir ocupando a cidade, seguir sendo a cidade que somos, esta e tantas outras cidades".

Martiño Noriega afirmou que xa puxo en contacto este xoves coa alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, coa que mantén unha relación persoal, quen lle transmitiu o seu agradecemento polas mostras de apoio de múltiples cidades.

Tras o cinco minutos de silencio que han enmudecido a Praza do Obradoiro e ao que se sumaron centenares de persoas, Noriega asegurou que calquera cidade ten hoxe que mostrar a súa solidariedade con Barcelona e un "rexeitamento sen matices daqueles que actúan como embaixadores do medo, que pretenden xerar medo e pánico na sociedade".

"Eu creo que o triunfo deses embaixadores do medo sería precisamente iso, que vivísemos con medo, e eu creo que nestes momentos a batalla democrática é facerlle fronte a ese medo, e vivir con liberdade en base aos valores que nós temos dado", proseguiu Noriega, que aproveitou para transmitir todo o ánimo e apoio aos veciños de Barcelona e Cambrils.