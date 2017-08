Concentracións por toda Galicia para mostrar a súa repulsa ao atentado de Barcelona

Galicia acolleu este venres diversas concentracións en varios municipios nos que cargos institucionais e centos de cidadáns mostraron a súa repulsa aos atentados terroristas de Barcelona e Cambrils (Tarragona).

Concentración ante o Parlamento en repulsa contra o atentado de Barcelona | Fonte: Europa Press

Santiago de Compostela acolleu minutos de silencio ante a Xunta, o Parlamento galego e o Concello, con representación institucional e de todos os partidos políticos, así como veciños da capital de Galicia.

Ante o edificio administrativo de San Caetano gardouse un minuto de silencio co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, á cabeza, rodeado de varios dos seus conselleiros e altos cargos, así como de varios traballadores da Administración galega. O titular do Executivo galego avisou de que España "non dará nin un paso atrás" na defensa dos seus "principios e valores".

Pola súa banda, todas as forzas políticas da Cámara galega --PPdeG, En Marea, PSdeG e BNG-- concentráronse este venres ás 12,00 horas ante as portas do Pazo do Hórreo para mostrar tamén as súas condolencias ás familias dos falecidos e o seu apoio ás vítimas.

En representación do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices enviou o "apoio e solidariedade" do pobo galego ás vítimas, ás súas familias e ao pobo catalán. Así mesmo, recoñeceu o traballo das forzas e corpos de seguridade do Estado para velar pola seguridade de todos os cidadáns.

"Só hai unha maneira de vencer ao terrorismo, que é estar unidos", subliñou Santalices, xusto antes de lembrar que Europa xa leva sufrindo este tipo de atentados "desde hai tempo".

Ademais, deputacións, sindicatos, así como traballadores de diferentes empresas realizaron actos simbólicos na mañá deste martes.

SETE CIDADES

Así, o sete cidades galegas e diferentes municipios gardaron cinco minutos de silencio en memoria das vítimas, tras a convocatoria realizada pola Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

En Santiago de Compostela, a Praza do Obradoiro ha enmudecido nunha concentración silenciosa á que se sumaron centenares de persoas e en deixouna ata de soar o son habitual da gaita que acompaña o centro histórico. A concentración estivo presidida polo alcalde, Martiño Noriega, que realizou un "rexeitamento sen matices" aos que "actúan como embaixadores do medo" e que estivo acompañado de representantes de todos os grupos políticos da Corporación.

Na concentración do Concello de Santiago tamén participaron a presidenta da xestora do PSOE galego, Pilar Cancela, o eurodeputado José Blanco, o exalcalde Xosé Antonio Sánchez Bugallo, e a deputada da CUP Anna Gabriel.

En Vigo, decenas de persoas concentráronse e gardaron cinco minutos de silencio en Praza do Rei, fronte a un consistorio que loce bandeiras a media hasta. Así, mostraron a súa condena polo atentado os membros da corporación, encabezados polo alcalde e presidente da FEMP, Abel Caballero; deputados; representantes sindicais; membros da dirección do Real Club Celta, entre os que estaba o presidente, Carlos Mouriño; funcionarios e cidadáns.

Tras a concentración, o rexedor olívico transmitiu un "abrazo cheo de afecto, de agarimo e de proximidade" ás vítimas de Barcelona e Cambrils e aos seus familiares. "Queremos enviar unha mensaxe contundente de repulsa a un atentado cruel, inhumano, cargado de odio", engadiu.

Segundo incidiu Caballero, "hoxe todos sentimos parte de Barcelona e de Cataluña" e advertiu "aos terroristas" de que "o seu odio, a súa crueldade e a súa inhumanidad non nos van a dobregar nunca". "En España sabemos moito de poutadas do terrorismo, e por iso sabemos que ao terrorismo derrótaselle, desde o sufrimento, pero tamén desde a unidade política, desde as alianzas cidadás", sentenciou.

Na Coruña, unhas 300 persoas sumáronse este venres ao minuto de silencio convocado polo Concello, na Praza de María Pita, en solidariedade coas vítimas do atentado en Barcelona. Unha escena de condolencia que tamén se repetiu ante a Delegación da Xunta na Coruña.

O Concello da Coruña declarou tres días de loito oficial e suspenderá todos os actos festivos ata o domingo, segundo comentou, en declaracións aos medios, a primeira tenente de alcalde, María García, tras trasladar as condolencias a vítimas e familiares.

Ante o consistorio herculino, xunto a cidadáns, estiveron presentes no minuto de silencio concelleiros, a presidenta do PP da Coruña, Beatriz Mato, o deputado de En Marea Miguel Anxo Fernán Lanuxe, xunto con bombeiros, policías, e traballadores do consistorio.

Ao termino do minuto de silencio, María García incidiu na "enérxica" condena ao atentado ocorrido na cidade catalá. Pola súa banda, a concelleira de Seguridade Cidadá, Rocío Fraga, explicou que se seguen os protocolos de seguridade de acordo ao establecido no nivel de alerta 4, tal e como fixa o Ministerio do Interior.

En Lugo, gardouse un minuto de silencio que acabou co aplauso de decenas de veciños asistentes, onde se atopaba a alcaldesa, Lara Méndez, en muletas.

En Pontevedra, produciuse unha multitudinaria concentración con presenza de membros da Deputación de Pontevedra e o Concello, como o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. Tamén houbo outro acto de repulsa na Delegación do Goberno.

En Ourense, estiveron presentes, entre outros, José Araújo (PP), como alcalde en funcións do Concello de Ourense; Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensá), José Vázquez Barqueiro (PSOE) e Ledicia Piñeiro (Ourense en Común). Araújo dixo que a corporación "está coas vítimas" e avisa de que a cidadanía "está unidade para loitar contra esta secuela.

En Ferrol, máis de 200 persoas concentráronse ás portas do Concello para mostrar o seu rexeitamento ao atentado. No acto estiveron presentes representantes da corporación local, encabezados polo alcalde, Jorge Suárez, así como os deputados no Congreso Juan Juncal (PP) e Yolanda Díaz (EU). Algúns dos asistentes á convocatoria tamén portaron carteis en apoio á cidade de Barcelona e con mensaxes en contra do terrorismo.

O alcalde de Ferrol sinalou que é un día de "consternación" e lanzou unha mensaxe de solidariedade ás vítimas, ás súas familias, ás institucións catalás e ás forzas e corpos de seguridade e emerxencia.