O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou que o "principio de proporcionalidade" presidirá todas as decisións que se tomen "nas próximas horas" en materia de seguridade na Comunidade galega.

Feijóo pronunciouse deste xeito tras participar no minuto de silencio que gardaron membros do seu Goberno e traballadores da Administración autonómica en San Caetano en solidariedade e apoio ao pobo catalán e ás vítimas dos atentados rexistrados o xoves en Cataluña.

Neste escenario, o xefe do Executivo galego recoñeceu que Galicia "non está á marxe do risco" xa que "o risco existe en calquera territorio occidental". Con todo, mostrouse convencido de que a Delegación do Goberno "está a recibir instrucións do Ministerio de Interior".

"Poreime en contacto agora co delegado por se hai algunha novidade pero onte o presidente do Goberno o que me transmitiu é determinación para afrontar esta matanza", explicou Feijóo, que lamentou que "o risco" que existía en España "converteuse nunha realidade".

Ademais, preguntado sobre se se reforzará a seguridade en Santiago de Compostela, Feijóo rexeitou "pór o foco" nun lugar determinado. "Nós sabemos que polo feito de ser galegos, de ser españois, de ser europeos podemos ser perfectamente vítimas do asasinato masivo yihadista", apuntou.

"Non distinguen os terroristas, simplemente o que queren é terror", resolveu.