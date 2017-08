Incautan case 60 quilos de heroína en Galicia

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, destacou este venres o "duro golpe" ao narcotráfico tras a operación antidroga en Caldas de Reis (Pontevedra), onde foron detidas 11 persoas e se incautaron 60 quilos de heroína.

Santiago Villanueva

A preguntas dos xornalistas, tras manter ante a Delegación do Goberno un minuto de silencio polo atentado de Barcelona, Villanueva quixo felicitar o labor da Policía Nacional nesta operación antidroga, que se atopa baixo segredo de sumario.

"Supón un duro golpe ao narcotráfico que entra en Galicia, pero que tamén se distribúe noutros puntos da localidade", dixo o delegado do Goberno sobre a operación antidroga, que "continúa aberta".

Ademais desta última intervención policial, Villanueva aproveitou para felicitar o labor dos corpos de seguridade tamén en todas aquelas intervencións que realizan a menor escala. "Cada operación que se realiza é importante", afirma.

Pola súa banda, a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Ana María Ortiz, tamén cualificou de "moi importante" a operación "conxunta" desenvolvida pola Udyco de Pontevedra e da Coruña en colaboración con Vixilancia Aduaneira.

Aínda que non cuantificou o valor desta sustancia no mercado, para Ana Ortiz trátase dun "golpe moi importante" o feito de "retirar" esta sustancia da circulación.

Neste sentido, a subdelegada do Goberno en Pontevedra afirmou que "as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado están a facer un bo labor".

Aínda que á Subdelegación do Goberno en Pontevedra non lle consta que exista un repunte no tráfico ilegal de heroína, Ana María Ortiz precisou que "nesta última etapa" veñen realizando actuacións policiais vinculadas á incautación tanto deste estupefaciente como tamén de cocaína.