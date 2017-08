Persoal da Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) denunciaron ao presidente da Federación Galega de Autoescolas, e vicepresidente da Confederación Nacional de Autoescolas (CNAE), José Manuel López Marín, polos "numerosos insultos" que "a diario", segundo censuran, publica no seu blogue persoal.

Nun comunicado remitido aos medios, integrantes de Asextra relataron que, entre outros, López Marín chamounos "terroristas", un insulto que, a xuízo dos afectados, "incita ao odio e a posibles agresións".

Así pois, lamentaron que o colectivo examinador "se converteu" no "branco" das críticas deste alto executivo de CNAE, tendo en conta que "a folga está convocada de forma legal" para pedir a "dignificación do posto de traballo do examinador".

Segundo informaron, todo iso está actualmente en coñecemento do xuíz de garda a través de diferentes probas e evidencias. Ademais, Asextra avanzou que levará aos tribunais "a toda persoa pública ou privada que falte á honra do colectivo examinador e incite ao odio cara a estes funcionarios".