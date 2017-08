Dous feridos en Moaña (Pontevedra) e Rubiá (Ourense) en senllas saídas de vía

Dous homes resultaron feridos este venres pola mañá nos concellos de Moaña (Pontevedra) e Rubiá (Ourense) en senllas saídas de vía.

No caso de Moaña, un home resultou ferido despois de saírse da vía co tractor que manexaba, que acabou envorcando, segundo informou o CAE 112 Galicia.

En concreto, o accidente ocorreu sobre as 9,00 horas deste venres no Corredor do Morrazo, concretamente na rotonda da Fraga.

Foi un particular quen deu a alarma solicitando medios sanitarios urxentes ao 112 Galicia. Segundo o seu relato, o remolque do vehículo pasou por encima do condutor sen que, en ningún momento, estivese atrapado.

A partir dese momento pasouse aviso ás 061-Urxencias Sanitarias e informouse á Garda Civil de Tráfico e aos Bombeiros do Morrazo.

FERIDO EN RUBIÁ

Por outra banda, o Centro Integrado ás Emerxencias de Galicia (CIAE) recibiu este venres pola mañá unha alerta doutra saída de vía, tamén cunha persoa ferida.

Trátase dun home de avanzada idade que mentres circulaba pola N-120, á altura do desvío a Oulego, saíuse da calzada. Como consecuencia do impacto, o coche precipitouse por un barranco.

O condutor, aínda que non necesitou medios para saír do turismo, si necesitou asistencia sanitaria.

Nada máis recibir o aviso dun particular, sobre as 11:30 horas, o persoal do CIAE alertou ao 061-Urxencias Sanitarias. Tamén os axentes de Tráfico e os efectivos do GES de Valdeorras foron informados polo 112 Galicia.