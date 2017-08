As fillas da nai denunciada en Verín (Ourense) serán devoltas á familia paterna

As fillas da nai que foi denunciada en Verín (Ourense) como presunta autora dun suposto delito de subtracción de menores serán devoltas á súa familia paterna.

Fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmaron a Europa Press que xa se levaron a cabo todos os trámites e que xa está confirmado o día e a hora na que as menores, residentes no País Vasco, serán entregadas á familia do pai.

Así mesmo, acordáronse coa muller as condicións e, tras estar no xulgado da localidade ourensá, esta é coñecedora de como se vai a proceder.

Sobre esta muller, pesaba unha denuncia por un suposto delito de subtracción de menores que fora interposta no xogado de instrución número uno de Verín.

A localización produciuse hai algúns días despois de que o caso fose posto en coñecemento das autoridades da devandita localidade.