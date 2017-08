O xulgado ordena prisión para seis dos once detidos nun operativo antidroga en Caldas de Reis (Pontevedra)

O xulgado de instrución número 1 de Vigo decretou o ingreso en prisión de cinco homes e unha muller, detidos no marco dun operativo policial e de Vixilancia Aduaneira contra o tráfico de drogas, que se saldou con 11 arrestos e a incautación de 60 quilos de heroína na localidade de Caldas de Reis.

Segundo confirmaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), seis dos detidos (cinco homes e unha muller) xa pasaron a disposición do xulgado de instrución número 1 da cidade olívica, que ordenou o seu ingreso en prisión. Mentres, está previsto que os outros cinco detidos comparezan no xulgado de garda ao longo da tarde deste venres.

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, destacou este venres que esta operación, que segue aberta e baixo segredo, "supón un duro golpe ao narcotráfico que entra en Galicia, pero que tamén se distribúe noutros puntos".

Trátase dunha actuación conxunta entre as Udyco da Coruña e Pontevedra, coa colaboración de Vixilancia Aduaneira, e saldouse, ata o momento, con 11 detidos e uns 60 quilos de heroína, que foi localizada nunha nave de Caldas de Reis.