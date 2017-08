Un operario resulta ferido en Padrón ao caer dun tellado desde case dous metros de altura

Un traballador resultou ferido na tarde deste venres en Padrón tras precipitarse ao chan desde unha altura de case dous metros, nuns feitos que tiveron lugar nunha propiedade da Picaraña.

Segundo informa o servizo de Emerxencias do 112 Galicia tivo coñecemento do ocorrido ás 17,50 horas, a través dun aviso do 061-Urxencias Sanitarias.

Pola súa banda, o persoal do 112 Galicia deu conta os feitos ao XES de Padrón, a Protección Civil e á Garda Civil. O operario foi evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.