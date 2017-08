Un condutor falece ao saírse o seu vehículo da vía en Outes e chocar contra a varanda dunha ponte

Unha persoa faleceu nun accidente que tivo lugar na noite deste sábado no municipio de Outes (A Coruña), despois de que o vehículo que conducía se saíse da vía e acabase impactando contra a varanda dunha ponte, na zona de Broña.

O servizo de Emerxencias do 112-Galicia informou de que o aviso do accidente produciuse minutos despois das 00,00 horas. Segundo os datos facilitados ao 112, os ferros da varanda quedaron incrustados dentro do coche, alcanzando á vítima.

O corpo do condutor, o único ocupante do vehículo, tivo que ser excarcerado. Ademais, un membro do GES de Muros tivo que ser trasladado tras sentirse indisposto. Segundo se lle indicou ao 112, o efectivo sufriu unha baixada de tensión.

Acto seguido, desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informouse ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Boiro, ao XES de Muros, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico. Os feitos tamén foron postos en coñecemento dos Bombeiros de Ribeira.