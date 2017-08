Falece un mozo que volvía no coche canda o seu irmán

Un accidente de tráfico rexistrado durante a madrugada en Antas de Ulla (Lugo) saldouse cunha persoa falecida e outra ferida cando o vehículo se saíu da vía, na N-640, a estrada que conecta Agolada coa localidade, preto de Castro de Amarante.

Accidente de tráfico en Antas de Ulla | Fonte: CRTVG

O 112 Galicia informou que a vítima mortal tivo que ser excarcerada do interior do coche polos efectivos de emerxencia. A outra persoa ferida puido abandonar o vehículo polos seus propios medios.

O servizo de Emerxencias tivo coñecemento do sinistro ás 3,05 horas da madrugada deste sábado, a través dunha alerta do 061-Urxencias Sanitarias. Acto seguido, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertou aos Bombeiros de Chantada, ao XES de Monterroso e á Garda Civil de Tráfico.