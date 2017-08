O evento informático 'XGN R Encounter' de Silleda abre o 22 de agosto o prazo de inscrición

O 22 de agosto abrirase o prazo de inscrición para a décimo sétima edición do encontro informático 'Xuventude Galicia Net R Encounter', que terá lugar do 8 ao 10 de setembro nas instalacións da Feira internacional de Galicia en Silleda (Pontevedra).

A Xunta informou da próxima apertura do prazo, de tal forma que as persoas interesadas en participar terán que anotarse o 22 de agosto desde as 10,00 horas a través da páxina www.xgnrencounter.gal, cun prezo de 30 euros.

A Consellería de Política Social, a través da Dirección xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, colabora na próxima edición desta 'party' informática, que adopta o nome de 'XGN R Encounter' ao incorporarse esta empresa operadora de telecomunicacións por fibra óptica como patrocinadora oficial.

Como novidade nesta edición, o 24 de agosto a partir das 10,00 horas os inscritos poderán seleccionar os seus postos, o que lles asegurará aos que acudan en grupo que poidan situarse na mesma zona 'LAN party', que contará con 1.044 postos habilitados. O evento disporá por primeira vez dunha 'app' propia.

Na próxima edición o evento reforzará as súas prestacións ao multiplicar por cinco a velocidade de conexión, con 10 gigas simétricos de fibra óptica, ademais de 1 giga de respaldo.

A 'XGN R Encounter' contará cunha zona 'Intranet' orientada aos inscritos, que poderán gozar dun posto con dereito a acampar no interior do pavillón e tamén a participar en numerosas actividades e torneos exclusivos. Unirase tamén de novo a 'Extranet', unha área que acollerá un programa con multitude de actividades ás que poderán acceder tanto os inscritos como os visitantes que acudan ao recinto.

A convocatoria de 2016 contou coa participación de preto de 800 inscritos, procedentes na súa maioría de Galicia, pero tamén de Asturias, País Vasco, Castela e León, Madrid, Valencia, Cataluña e Baleares.