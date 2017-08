A Asociación Protectora Gatocán espera vender uns 2.000 exemplares do seu calendario e ampliar as instalacións

A Asociación Protectora Gatocán (Sada, A Coruña) presentou este sábado o seu calendario anual, no que participan un total de 12 actores da serie da Televisión de Galicia 'Serramoura' e do que esperan vender uns 2.000 exemplares, cuxos beneficios irán destinados a ampliar as súas instalacións.

En declaracións a Europa Press, a presidenta da protectora de animais Gatocán, Beatriz Martín, explicou que os beneficios obtidos da venda do calendario "supoñen unha gran achega económica para a protectora", que, nesta ocasión, axudará á "construción de tres gateras".

Así mesmo, Martín indicou que "non é o primeiro ano que se fai este calendario", senón que levan xa "seis ou sete anos" realizándoo, ademais doutra serie de actividades que promoven durante o ano para financiar os gastos que poidan ter.

"Sempre tentamos conseguir unha cara coñecida que se preste a colaborar connosco e saír no calendario e este ano tivemos a sorte de que 12 actores participen de forma altruísta", mencionou.

MÁIS ACTIVIDADES

Nesta liña, Martín explicou que o financiamento da protectora compleméntase coa participación económica dos socios, así como de máis actividades promovidas coas que obteñen algún beneficio.

Así pois, o vindeiro sábado 26 de agosto, a asociación preparou, en colaboración co Concello de Sada, un festival de música 'techno' na propia localidade.