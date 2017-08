O Concello de Santiago non descarta colocar maceteros e medidas de protección física en zonas sensibles

O goberno local de Santiago de Compostela non descarta a colocación de grandes maceteros, bolardos ou medidas de protección física nos próximos días en zonas sensibles da cidade, tras os atentados de Cataluña, aínda que se remarca que as medidas se adoptarán no marco dunha interlocución permanente coas forzas de seguridade.

Fontes oficiais do Concello de Santiago, en declaracións a Europa Press, lembraron que o alcalde, Martiño Noriega, mantivo reunións e conversas cos mandos da Policía Nacional, a Delegación do Goberno e a Policía Local, cos que se está a estudar a situación, por mor dos atentados de Cataluña.

Na reunión deste venres, o goberno local xa analizou cos responsables da Policía Nacional de Santiago e a Policía Local o incremento da presenza policial nalgúns puntos, como pode ser o acceso pola rúa San Francisco, no centro histórico, que desemboca na Praza do Obradoiro.

Trátase dun lugar no que en épocas como o nadal ou a festividade do Apóstolo xa se colocaron medidas de protección física, con furgóns policiais. A maiores, xa se identificaron diversos puntos "sensibles" que, por prudencia, non se indicará cales son, segundo se explica desde o consistorio santiagués.

CRÍTICAS DO SUP

Este venres, o Sindicato Unificado de Policía (SUP) emitía un comunicado no que reiteraba a súa petición de instalación de bolardos "á maior celeridade" nos principais accesos ao centro histórico para evitar ataques terroristas como os sucedidos en Cataluña, á vez que esixiu máis medios e efectivos.

Respecto diso, desde o consistorio se explica que nos remanentes dos orzamentos se recollía unha partida económica para medidas de carácter máis permanente na rúa San Francisco, polo que en canto se poida facer uso desa partida procederase á súa instalación.

No entanto, vólvese a facer un chamamento á tranquilidade e a non xerar situacións de alarma.