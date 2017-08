Dúas persoas resultan feridas nunha saída de vía na A-52 en Monterrei

Dúas persoas resultaron feridas nunha saída de vía na A-52, ao seu paso polo municipio de Monterrei (Ourense), nun sinistro ocorrido no quilómetro 166 da autovía.

Segundo informa o servizo de Emerxencias do 112-Galicia, un particular alertou do accidente ao redor das 10,30 horas deste sábado.

A continuación, o 112 deu aviso ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Verín, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.