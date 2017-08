O BNG homenaxeou este sábado en Santiago, cando se cumpren 81 anos da súa morte, ao editor e político galeguista Ánxel Casal, asasinado o 19 de agosto de 1936 en Cacheiras (Teo) a mans do réxime franquista.

Homenaxe a Ánxel Casal en Santiago | Fonte: Europa Press

"Matárono por defender inquebrantablemente as súas conviccións: a defensa de Galicia e dos seus dereitos nacionais, a democracia, a liberdade e unha sociedade máis xusta", explicou o portavoz do BNG no Concello de Santiago, Rubén Cela, fronte ao edificio onde tivo os seus talleres a Editorial Nós, fundada polo propio Ánxel Casal.

Para Rubén Cela, Ánxel Casal, alcalde de Santiago desde febreiro de 1936 ata o 9 de xullo do mesmo ano, é unha figura "imprescindible" na historia de Galicia. "Lembramos o seu traballo como alcalde deste Concello; a súa loita a favor da aprobación do Estatuto de Galicia en 1936, que el mesmo iría entregar en man a Madrid; a súa faceta como primeiro editor moderno con conciencia expresa de pór en marcha unha industria cultural galega; a súa maneira de entender a docencia e o uso do galego na escola...", enumerou o político nacionalista.

Así as cousas, lamentou que co asasinato de Ánxel Casal e de moito outros a mans do réxime franquista instaurouse unha "cruenta" ditadura: "Se puidese estar entre nós podería comprobar como despois desa ditadura non veu unha democracia plena, senón unha transición fraudulenta pactada entre a dereita e a esquerda española", indicou.

PAZO DE MEIRÁS

A continuación, denunciou que "os seus asasinos e os seus descendentes [...] seguen gozando do Pazo de Meirás e facendo apoloxía do xenocidio sen que nin o Goberno galego nin o español mova nin un só dedo".

Nesta mesma liña, criticou ao Estado por non estar disposto, subliñou, a recoñecer o seu carácter plurinacional, permitindo para iso un referendo de autodeterminación "pactado e vinculante".

E é que, ao seu xuízo, o Estado "fai augas por todas partes": "Ese modelo de Estado non é reformable, pero si é superable a través de procesos constituíntes", opinou o portavoz do BNG no Concello de Santiago, para logo engadir que "a primeira posibilidade real de romper co 'status quo' terá lugar dentro dun mes nas rúas e urnas de Cataluña".

"Non se que pasará o día 1 de outubro [...]. Sei que nada será igual e que Cataluña fará historia. Fagamos nós a nosa", finalizou.

A homenaxe, na que Cela lembrou ás vítimas dos atentados en Cataluña e enviou a solidariedade do pobo galego ao catalán, tamén contou coa intervención do profesor de Historia Contemporánea da USC Emilio Grandío, quen repasou a vida do editor e político galego Ánxel Casal, "un representante da xeración perdida".