Pintan os límites do antigo cárcere do Parrote na Coruña para reivindicar a titularidade pública do terreo

A Comisión Aberta en Defensa do Común realizou un acto este sábado na Coruña no que plasmou, con pintura e sobre o chan, o espazo ocupado polo antigo cárcere do Parrote, derrubada en 1928. O motivo da actividade foi a reivindicación da titularidade pública do terreo, actualmente ocupado por un hotel e un complexo deportivo.

Esta experiencia estivo dirixida polo arquitecto Xosé Lois Martínez, quen, en declaracións a Europa Press, explicou que a titularidade privada actual se mantén "a partir da Guerra Civil".

E é que, nas súas palabras, "a privatización vai en contra da historia da cidade", posto que O Parrote e os seus arredores, "desde 1875" ata a súa derriba, foi de dominio público, "como moito con concesións privadas". O arquitecto afirmou tamén que a situación actual do terreo atende a usos que "non representan os intereses comúns".

O acto trataba de "pór en evidencia" que, "por primeira vez en 140 anos", pódese devolver a zona aos habitantes da Coruña. Os terreos contan con máis de 600 metros cadrados de extensión que, en Defensa do Común, defenden que "non pode ser obxecto nin de poxa nin venda directa".

Ademais, Xosé Lois Martínez puxo en valor que, debaixo das zonas da fronte marítima a privatizar, atópase a muralla da Coruña do século XVIII, que constitúe un Ben de Interese Cultural (BIC).

En Defensa do Común asegurou nun comunicado que reafirmaba a súa "convicción" de que A Coruña se atopa "diante dunha oportunidade histórica para superar certas deficiencias, equilibrar moitos elementos urbanos e potenciar os fundamentos de racionalidade de toda a fachada marítima", que, en palabras do arquitecto, "sempre tivo espazos de dominio público".