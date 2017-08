O Buque de Aprovisionamento para o Combate "Cantabria" (A-15), partiu minutos despois das 18,00 horas deste sábado de Ferrol (A Coruña) para iniciar o seu despregamento en augas do Mediterráneo, onde estará á fronte do Operativo internacional contra o tráfico ilícito de persoas.

O acto de despedida, na Estación Naval da Graña, desenvolveuse segundo o previsto, presidido polo Capitán de Navío Gonzalo Villar Rodríguez, Comandante da 31ª Escuadrilla de Escoltas.

A Operación 'EUNAVFOR MED SOPHIA' activouse o 22 de xuño de 2015 para dar resposta á crise migratoria xurdida en augas do sur de Italia, e a ela sumáronse desde entón 25 países, que contribúen con medios navais, aéreos e terrestres.

O BAC "Cantabria" actuará na zona de operacións con buques de países aliados como Italia, Alemaña, Reino Unido e Francia. Por todo iso, este despregamento fomentará a interoperabilidade entre aliados e permitirá incrementar o adestramento e intercambio de coñecementos e experiencias.

Nesta ocasión será España a que liderará a Operación, que estará ao mando do Contraalmirante Javier Moreno a bordo do BAC "Cantabria". Desde o Ministerio de Defensa ponse de manifesto a contribución de España unha vez máis á loita contra o tráfico de persoas que está a ocorrer en augas do Norte de Libia.

Unha vez conclúa a súa participación na operación, o buque ten previsto o seu regreso a Ferrol a mediados de decembro.