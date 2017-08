Nivel laranxa por altas temperaturas na zona do Miño de Pontevedra

As altas temperaturas na zona do Miño de Pontevedra obrigaron a activar o nivel laranxa debido a que entre as 15,00 e as 21,00 horas deste domingo as máximas poderían alcanzar ou mesmo superar os 37 graos.

Tamén se activou o nivel amarelo por altas temperaturas no sur de Lugo, no litoral de Pontevedra, na zona do Miño de Ourense e na comarca de Valdeorras, segundo a información de Meteogalicia, ente dependente da Consellería de Medio Ambiente.

E é que entre as 15,00 e as 21,00 horas as temperaturas máximas poderían alcanzar ou mesmo superar os 34 graos no litoral de Pontevedra e os 36 no sur de Lugo, Ourense e Valdeorras.