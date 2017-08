Plataformas animalistas reúnen máis de 100.000 firmas contra a feira taurina de Pontevedra

As plataformas animalistas Galicia, Mellor Sen Touradas e a Fundación Franz Weber reuniron máis de 105.400 firmas 'en liña' para pedir o fin da feira taurina de Pontevedra, a última na comunidade.

Corrida de touros | Fonte: Europa Press

Ademais, afirmaron nunha nota de prensa que o apoio da poboación galega a estes eventos é "ínfimo" xa que, segundo datos do Ministerio de Cultura, en 2015 "tan só o 0,3 por cento" da poboación galega asistiu a este tipo de espectáculos.

A xuízo das plataformas, este feito "evidencia que as corridas non teñen soporte social algún" en Galicia, "mesmo inferior" a outros territorios como Baleares, Cataluña ou Canarias.

A pesar destes datos, as plataformas animalistas consideran que a Comunidade galega "aínda non afrontou un proceso lexislativo xusto" para "erradicar unha actividade baseada na tortura e morte de bóvidos", que se beneficia dunha excepción contemplada na Lei de Protección Animal de 1993.

A recollida de firmas compleméntase cun proxecto de lei que poderían trasladar ao Parlamento autonómico no próximo mes de outubro e que ten como base a iniciativa aprobada o pasado xullo no Parlament de Baleares. As asociacións lembraron que esta lexislación realizou unha "regulación exhaustiva" das corridas coa supresión de prácticas como o rejoneo ou as novilladas.

Neste contexto, con todas as firmas sobre a mesa, os animalistas advertiron á Xunta da "forza dunha reivindicación cidadá que nos últimos anos logrou" suprimir ou paralizar novilladas e feiras na Coruña e localidades como a pontevedresa de Moraña, as lucenses de Sarria e O Páramo ou as coruñesas de Abegondo e Padrón.