Un bombeiro ferido ao virse abaixo parte do tellado da casa abandonada incendiada en Pontevedra

Un bombeiro resultou ferido este domingo ao virse abaixo parte do tellado da casa abandonada incendiada en Pontevedra, na que residiu no seu día o escritor Xosé Filgueira Valverde, a quen se lle dedicaron as Letras Galegas en 2015.

O bombeiro foi trasladado ao Hospital Montecelo, onde se lle están realizando diversas probas, segundo indicou o CAE 112 Galicia.

Segundo os últimos datos, o incendio permanece controlado, aínda que non está extinguido.

Polo momento, descoñécense as causas que provocaron o lume.