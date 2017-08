Galicia é coñecida como unha das autonomías máis importantes e belas . O verdor da natureza das súas paisaxes así como as súas augas e algúns monumentos como a Catedral de Santiago, convertena nun lugar idóneo para pasar as vacacións de verán. Así pois, non dubides en facer as maletas con toda a roupa e complementos necesarios, como xoias para home e muller, e así poder lucir perfecta/ou en todas as fotografías nas que destaque unha máxica paisaxe galega.

Costa en Doniños | Fonte: Sandra Salerno Mahugo Pixabay

Galicia está chea de lugares máxicos para visitar pois é unha terra repleta de lendas e misterios da natureza. Por iso, destacamos algúns destes recunchos que merecen unha visita imprescindible, sen deternos na referencia á cidade de Santiago de Compostela, xa que damos por sentado e sabemos que é evidente e obrigatoria unha parada aí para admirar a beleza dos seus monumentos.

En primeiro lugar a peregrinaxe das almas a San Andrés Teixido. Segundo a mitoloxía grega, o barqueiro das Hades transportaba as sombras errantes dos defuntos. San Andrés Teixido é o lugar ao que peregrinan as almas dos falecidos para converterse en pedras ou animais diminutos.

Doutra banda, Piornedo é un lugar ideal para sentirse como nun conto de gnomos. Todas as casas construíronse por igual con plantas cadradas e teitos vexetais, coas que facer voar a imaxinación. Ademais, en Piornedo existen varias Pallozas a modo de museo para que a experiencia sexa absoluta.

A porta do máis aló é unha composición de rocas que forman algo parecido a unha porta. A lenda establece que a porta é un acceso de comunicación cos mortos, aínda que a tradición non está dispoñible todo o ano polo que necesitarás programarche a viaxe en novembro.

A cama máxica de San Julián é outro lugar marabilloso de Galicia situado no Parque Natural de Monte Aloia. A pedra que fai de cama é máxica, pois a lenda establece que cura enfermidades de hemicrania e dores cervicais a todo aquel que se deite nela recostando a cabeza.

Ademais destes recunchos escondidos entre as paisaxes verdosos de Galicia, unhas vacacións imprescindibles serían as levadas a cabo nas Illas Cíes. A ausencia dos ruídos que provocan as grandes cidades xunto ao cheiro a mar e a cor cristalina das augas das súas praias, conforman un ambiente de relax ideal para todas as vacacións de verán. Sara López proporciona unha guía de viaxe das Illas Cíes no seu blogue Up to the Noth para que non te perdas nin un só detalle dun dos lugares máis máxicos de Galicia.

Se a referencia a todos estes lugares máxicos convénceche para pasar uns días gozando da natureza e tranquilidade que ofrece Galicia