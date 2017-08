En Marea denunciou que a reforma da Lei de Saúde de Galicia, que contempla a simplificación da organización territorial sanitaria da comunidade, supón un "novo ataque aos dereitos da cidadanía" ao "fomentar a opacidade", "eliminar" a participación social pública e "introducir a empresa privada" no servizo.

Segundo lembrou nun comunicado, a formación presentou, xunto co resto de grupos da oposición, a comparecencia "urxente" do conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, para explicar esta nova lexislación.

Con respecto á normativa, En Marea asegurou que suporá o "aumento da burocracia e complexidade" dos distritos sanitarios, que ten como consecuencia "profundar na perda da capacidade de xestión" das diferentes comarcas e o "empeoramento" da atención primaria.

Ademais, a deputada de En Marea Eva Solla denunciou que a participación cidadá "cámbiase" polos "intereses económicos e profesionais" das entidades privadas no deseño das políticas sanitarias.

En Marea criticou tamén que a reforma, coa supresión dos consellos de saúde das áreas, "elimina a posibilidade" de coñecer os datos dos contratos coas empresas privadas, as memorias do Sergas ou as valoracións do orzamento, ademais de refugar a composición paritaria dos órganos de xestión.

Deste xeito, o partido instrumental anunciou que presentará unha emenda de devolución ao proxecto de lei no momento no que entre a trámite na Cámara galega.