A fiscal especializada en violencia de xénero Pilar Fernández lamentou a "falta de compromiso político" do Goberno Galego a respecto da violencia de xénero, que no que vai de ano cobrouse a vida de tres mulleres e un neno en Galicia.

Nunha entrevista en Cadena Ser, Fernández denunciou a "precariedade" coa que traballan "a día de hoxe" e criticou o feito de que non se substitúa aos xuíces durante as súas vacacións de verán. "Non está xustificado un recorte como este", defendeu, á vez que asegurou que a resposta que dan aos afectados non é a que quererían dar, senón a que poden achegar tendo en conta os recursos dos que dispoñen.

Neste sentido, a fiscal fixo fincapé en que "se vende moito medida" pero despois os recortes e os recursos cos que traballan "non son os que deberían ter".

Ademais, insistiu en que o xulgado de violencia de xénero "debería ser específico" e "habelo en todas as cidades". E é que, na súa opinión, "se un xulgado leva varios asuntos", as condicións de traballo "non son as adecuadas, aínda que haxa un xuíz de reforzo".

Nun ámbito máis local, Pilar Fernández asegurou que en Santiago non se conta cunha oficina de atención ás vítimas. "Non contamos con esa oficina e a responsabilidade é da Xunta", denunciou.

VIOLENCIA NOS MOZOS

Doutra banda, a fiscal confirmou que se está dando unha tendencia á alza nas denuncias por acoso entre os mozos. "É unha realidade, pero agora coñecémolas, os mozos fálano e coméntano. Noutras épocas había este problemática pero ninguén o sabía", apostilou.

Nesta liña, asegurou que "se ouven expresións que impactan moito" e puxo como exemplo o adxectivo 'feminazi', unha palabra que, á súa parecer, crea unha confusión co que supón igualdade.

Por iso, considera que "se debe explicar isto aos mozos" e incidir máis en abordar estes asuntos en colexios e institutos, para "evitar" así comportamentos machistas.

CASO ASUNTA

Pilar Fernández, por último, opinou sobre a intención de Rosario Porto, condenada polo asasinato da súa filla Asunta Basterra, de presentar un recurso ante o Tribunal de Estrasburgo.

"Eu, como fiscal, dicir que nós esgotamos todo o que tiñamos que esgotar. Ela ten todo o dereito a defender a súa inocencia pero non sei o percorrido que terá. Evidentemente, aquí cumprimentáronse todas as garantías e aquí está terminado", concluíu.