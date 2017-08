Rescatan o cadáver dun home falecido nunha praia de Muxía (A Coruña)

Efectivos de Protección Civil de Muxía rescataron na madrugada deste luns o corpo dun home na Praia Rua Coido, no concello coruñés de Muxía.

Segundo informou o 112 Galicia, foi unha persoa particular quen, pasados uns minutos das 2,30 horas deste luns, alertou ao servizo de emerxencias e indicou que vía a un home flotando na auga e que podía estar falecido.

O alertante asegurou, ademais, que estaba accesible, xa que se atopaba na beira. O persoal do Centro Integrado ás Emerxencias do 112 (CIAE) puxo os feitos en coñecemento do 061 e das forzas da orde.

Así mesmo, informou a Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas e aos efectivos de Protección Civil que se encargaron de rescatar o corpo do home falecido.

Ao lugar, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias, o 061 desprazou unha ambulancia asistencial e un médico do Punto de Atención Continuada (PAC) da zona, que confirmou no punto o falecemento do home, J.R.S., de 56 anos.