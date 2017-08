Lugo e Ourense en alerta laranxa por temperaturas que acadarán os 40 e 41 graos

Un total de 37 provincias atópanse este luns 21 de agosto en alerta por altas temperaturas. Lugo e Ourense, en alerta laranxa (risco importante), alcanzarán de máxima 40 e 41 graos, respectivamente, segundo a predición da Axencia Estatal de Meterología (AEMET).

Verán, calor, deporte, descanso, temperaturas, vacacións, auga | Fonte: Europa Press

A alerta amarela (risco) activouse en Córdoba, Granada, Xaén, Sevilla, Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, A Gomera, Lanzarote, A Palma e Tenerife, Cantabria, Cuenca, Guadalaxara, Toledo, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Madrid, Navarra, Estremadura, Badaxoz, Cáceres, A Coruña, Pontevedra, A Rioxa, Áraba, Biscaia, Guipúzcoa e Asturias.

Especial atención á exposición ao sol xa que os niveis de radiación ultravioleta serán moi altos na Península e en Baleares, e extremadamente altos nas illas Canarias.

O ceo manterase pouco anubrado ou despexado na maior parte do país aínda que se poderán presentar algúns intervalos de nubes baixas matinais no Cantábrico, no Estreito, en Melilla e no sur do litoral catalán e proximidades.

Espéranse nubes de evolución dispersa no interior noroeste peninsular e nubes medias e altas en Canarias. Posibilidade de aparición de calimas nas Illas Canarias, que poderían estenderse a zonas do terzo sur peninsular.

Ventos alisios en Canarias e soprará de forma notable de norte e leste en Baleares e no litoral cantábrico. Vento forte ou con intervalos de forte na zona do Estreito e no Alborán, mentres que no resto, será frouxo en xeral con predominio do sur.