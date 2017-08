(AM)Recuperan o corpo dun percebeiro que caeu ao mar na zona de Castromiñán en Fisterra (A Coruña)

Efectivos de Salvamento Marítimo recuperaron o corpo sen vida dun percebeiro que caeu ao mar na zona de Castromiñán no termo municipal de Fisterra (A Coruña).

Segundo informaron a Europa Press fontes de Salvamento Marítimo, ás 10,20 horas deste luns recibiu un aviso a través do 112 Galicia de que un percebeiro caera ao mar na zona de Castromiñán. En concreto, un compañeiro que estaba con el alertou do que sucedera, segundo apuntaron as mesmas fontes.

Por iso, o Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra mobilizou o helicóptero 'Helimer 210', a embarcación auxiliar do buque 'Don Inda', a Protección Civil e á Guardia Civil de Fisterra.

Foi a embarcación auxiliar do 'Don Inda' o primeiro medio en chegar ao lugar dos feitos, que localizou e recuperou o corpo do falecido, que foi trasladado a Fisterra, onde chegou uns minutos antes das 12,00 horas.

O 061, segundo sinalaron fontes sanitarias, desprazou ao punto unha ambulancia asistencial e un médico de Atención Primaria da zona que confirmou o falecemento do percebeiro no lugar.