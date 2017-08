Galicia superará de novo os 40 graos, tras o que recuperará valores propios de agosto con baixadas duns 10 graos

Galicia superará de novo este luns os 40 graos en varios puntos debido a un episodio de aire cálido que afecta o domingo á comunidade, tras o que o martes se recuperarán valores propios do mes de agosto con baixadas de entre seis e dez graos.

Temómetro. | Fonte: Europa Press

Así o explicaron a Europa Press fontes de Meteogalicia, que sinalaron que na xornada do domingo o valor máximo alcanzouse no municipio de Arnoia (Ourense), con 41,9 graos, mentres que no concello ourensán de Leiro chegouse aos 41,5 graos e aos 40,9 en Tui (Pontevedra).

En canto ás cidades galegas, o valor termo máximo na xornada do domingo correspondeu a Ourense, con 39,2 graos, concretou Meteogalicia.

Para este luns está previsto que se superen os 40 graos en diversos puntos da xeografía galega, onde hai activados avisos laranxas por valores máximos superiores aos 39 graos no sur da provincia de Lugo, zona de Miño de Ourense e de Pontevedra, así como en Valdeorras.

Tamén este luns está activado o aviso amarelo por temperaturas máximas igual ou superiores aos 36 graos en zonas como interior de Pontevedra, sur e noroeste de Ourense e centro de Lugo.

As mesmas fontes subliñaron que "case toda a provincia de Ourense" terá este luns máis de 35 graos, salvo na montaña; mentres que en puntos como a zona do Miño de Pontevedra está previsto que se superen os 37.

MÁIS DE 30 GRAOS

En xeral, Meteogalicia prevé que este luns se superen os 30 graos de temperatura "en toda Galicia", salvo nalgunhas zonas altas, con valores de 30 graos en puntos do litoral como A Coruña e 34 en Ferrol.

Este episodio de aire cálido deixará paso o martes á entrada de vento do oeste que suavizará as temperaturas, sobre todo na zona do litoral, onde se espera unha baixada de dez graos nos termómetros.

Deste xeito, aínda que en Pontevedra espérase para este luns que se alcancen os 36 graos, para o martes prevese que as temperaturas descendan ata os 27 ou 28 graos.

En xeral, Meteogalicia apunta que os termómetros, segundo a zona, baixarán na Comunidade galega o martes "entre seis e dez graos", sendo "máis acusada" o litoral e non tan acentuada no interior.

Por iso, Meteogalicia considera que este martes se alcanzarán "valores de agosto" e recuperarase o tempo habitual deste mes estival.