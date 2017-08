A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, instou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a "abandonar o negacionismo" ante a emigración xuvenil e impulsar un "plan retorna" que poña fin a este "problema estrutural agudizado durante a crise".

Nunha rolda de prensa ofrecida este luns, a líder do Bloque asegurou que a emigración xuvenil é "un problema grave" que "debería formar parte da axenda de prioridades nun país como Galicia" que, como lembrou, ten dificultades "tan importantes" desde o punto de vista demográfico.

Neste sentido, censurou que o Executivo de Feijóo "venda fume sobre supostos plans demográficos" cando "non quere atender un problema que afecta directamente á demografía galega" como é "o feito de que cada ano emigren miles de mozos". "A única resposta da Xunta é en negacionsimo e a instalación no triunfalismo 4.0", denunciou.

Así, asegurou que, segundo o padrón de residentes no estranxeiro, en 2009 había "383.600 galegos que residían" noutros países. "Con datos do 2016, a cifra supera as 500.000", lamentou.

Por iso, emprazou ao presidente da Xunta a introducir nos orzamentos para 2018 unha "prioridade política" que se chame "plan retorna" que permita "dicirlle aos mozos que se marcharon" de Galicia que "se lles vai a dar a oportunidade de volver".

EIXOS

Segundo explicou a portavoz nacional do BNG, este "plan retorna" debe incluír cinco programas específicos: o retorno de investigadores, a incorporación laboral en sectores estratéxicos, o apoio á localización de emprego en empresas manufacturares e industriais, axudas ao emprendimiento e, por último, medidas de política social, como apoios para o aluguer de vivendas.

"O Goberno galego está a perder unha oportunidade, todos os plans fantasmas de demografía non son máis que unha quimera, propaganda 4.0 de Feijóo", asegurou.