A CIG critica que a Xunta manteña concertos con centros que segregan por sexos

A CIG critica que a Xunta manteña concertos educativos con centros que segregan por sexos, tal e como recolle a orde publicada este luns no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Nun comunicado, o sindicato censura que o Goberno do PP "está disposto a favorecer a determinados tipos de centros, publicamente vinculados co Opus Dei" con concertos que "se mantiveron de forma contraria á lei no seu momento".

Así, a CIG sinala que a Xunta mantén os concertos cos seguintes centros que separan alumnado: CPR Aloia, CPR LAs Acacias, CPR Montecastelo, CPR Montespiño e CPR Peñarredonda.

Nesta liña, recrimina que nesta orde a Xunta "aplica a Lomce con toda a súa crueza contra o ensino público galega, xa que ademais de manter aos concertos que segregan por cuestión de xénero fixa a duración dos concertos en seis anos, cando isto só é preceptivo para o ensino primario".

Respecto diso, o sindicato lamenta que o goberno do Partido Popular na Xunta "vai máis aló da Lomce na defensa do ensino concertado".

Por iso, tacha de "totalmente inaceptable e un insulto á sociedade galega a privatización do ensino", mentres denuncia "a intención permanente desta consellería de favorecer ás patronais do ensino privado" fronte ao "recorte sistemático" na pública.