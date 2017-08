A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, defendeu que desde a administración autonómica serán "inflexibles" co límite fixado de viaxeiros diarios ás illas Cíes e considera que se debe respectar ao máximo a convicencia do parque natural, que é "patrimonio de todos".

"Temos que seguir conservándoo, sobre todo, se o que queremos é que sexa patrimonio mundial", asegurou a responsable de Turismo, que instou a coidalo e mimalo, remarcando que "todos teñen que respectar as cotas que hai cada día".

Nava Castro recriminou que "as navieras non poden levar máis xente da permitida" e lembrou que as cotas son de 4.000 persoas ao día. A directora de Turismo de Galicia recalcou que esa cifra "non se pode ampliar, nin superar e ninguén se pode permitir o luxo de exceder ese límite".