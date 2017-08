O portavoz de Sanidade do PSdeG no Parlamento, Julio Torrado, avanzou este luns mobilizacións en contra do intento da Xunta de reformar a Lei galega de saúde, un proxecto que considerou "perigoso" para o sistema público.

O deputado do PSdeG no Parlamento Julio Torrado | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o deputado socialista censurou que, seguindo unha estratexia "vergoñosa e covarde", o Goberno galego iniciase os trámites para modificar a lei "máis importante" do sistema sanitario no mes de agosto.

Así as cousas, avanzou que, no caso de que o conselleiro do ramo non decida comparecer "por vontade propia", levará ao primeiro pleno de setembro iniciativas para forzalo a "dar a cara" na Cámara.

Vista a alta contestación que está a ter o anteproxecto, con case un milleiro de alegacións presentadas no portal de transparencia da Xunta, o socialista esixirá a retirada deste texto e a formación dun grupo de traballo co que acordar os cambios.

Ademais, dada a influencia que terán os cambios que propugna o Executivo autonómico en áreas como Valdeorras (Ourense), O Salnés (Pontevedra) e A Mariña e Monforte (Lugo), o PSdeG está en contacto co persoal sanitario desas zonas para preparar mobilizacións.