O sur da provincia e a zona do Miño de Ourense manterán este martes o aviso amarelo por temperaturas altas

O sur da provincia ourensá e a zona do Miño de Ourense manterán este martes o aviso amarelo por temperaturas iguais ou superiores aos 36 graos centígrados.

Aviso por altas temperaturas o 22 de agosto en Galicia. | Fonte: Europa Press

Segundo o boletín de tempo meteorolóxico publicado por Meteogalicia, recollido por Europa Press, a masa de aire cálido empezará a moverse cara ao leste da península Ibérica, polo que as temperaturas extremas daranse soamente en puntos illados da provincia de Ourense.

En concreto, o aviso amarelo estará activado entre as 15,00 e as 21,00 horas deste martes no sur da provincia ourensá e na zona de Miño de Ourense por temperaturas máximas iguais ou superiores aos 36 graos.