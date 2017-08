A responsable do hostal de Culleredo (A Coruña) onde se detivo esta madrugada a un home como presunto autor da morte da súa sogra mantivo un comportamento "normal" cando chegou ao establecemento para pedir unha habitación.

Así o asegurou a Europa Press tras facerse pública a detención do home que, supostamente, tras matar á súa sogra, deuse á fuga cunha nena de 21 meses, localizada xunto a el no local.

A muller explicou que a detención do home produciuse ao redor das 6,30 horas deste luns cando este se atopaba coa nena na primeira planta do hostal, onde pasaba a noite.

Preguntada polo seu comportamento ao reservar a habitación, dixo que era "normal" e que lle facilitou a súa identidade e o DNI como se solicita aos clientes.

BILLETES DE AVIÓN

Tamén confirmou que só pediu habitación para unha noite, aínda que asegurou descoñecer se, como transcendeu, tiña billetes de avión para viaxar desde o Aeroporto de Alvedro, situado no municipio de Culleredo onde se lle detivo coa menor.

Mentres, explicou que non escoitou ningún ruído ao ser preguntada se cre que se resistiu á detención. No entanto, precisou que ela non se atopaba nese momento na zona da habitación, que segue precintada.

DETENCIÓN

Por outra banda, mostrouse moi consternada por uns feitos producíronse ao redor das 4,00 horas nunha vivenda do barrio de Monte Alto, na cidade herculina.

Tras a súa detención, o Xulgado de Instrución número 6 da Coruña, en funcións de garda, autorizou esta madrugada o levantamento do cadáver da muller, achado na vivenda de Monte Alto.

Fontes xudiciais explicaron que se trata, aparentemente, á espera dos resultados da autopsia, dunha morte violenta. As actuacións, pendente de que o home, de 43 anos, pase a disposición xudicial, foron declaradas secretas.