O PSdeG-PSOE expulsará ao seu edil en Coristanco (A Coruña), Abraham Gerpe, se non retira a moción de censura presentada co respaldo do seis edís do PP, segundo informaron a Europa Press fontes do partido tras instar, nunha carta, ao concelleiro a dar este paso.

Mentres, Abraham Gerpe reiterou que el está "ao servizo dos veciños" e que ten que ser a militancia do PSOE local quen lle dea "argumentos válidos para quitala ou non quitala", insistiu en liña co seu discurso dos últimos días. Sobre a súa posible expulsión, dixo que serían "danos colaterais".

Pola súa banda, o alcalde, Amancio Lavandeira, de Terra Galega (TeGA), compareceu, xunto a outros membros do seu partido, en rolda de prensa, para rexeitar os argumentos dados para presentar a moción de censura, entre eles a perda de subvencións.

Ademais, denunciou a existencia de "intereses de fondo" detrás desta iniciativa tras lembrar que, ante Fiscalía, a súa formación denunciou "intentos de suborno" a algúns dos seus edís.

Por todo iso, e en particular polo apoio á moción do seis concelleiros do PP, esixiu a esta formación que se pronuncie respecto diso."Se non a súa credibilidade veríase seriamente danada", insistiu. Por outra banda, confirmou que desde o PSOE ratificáronlle o seu rexeitamento á moción en liña co manifestado a Europa Press por fontes do partido.

ARGUMENTOS DO PSOE

Desde esta formación lembraron que nin a xestora do PSdeG, nin a executiva provincial "nin a asemblea local de Coristanco" -aludiron en referencia a unha reunión celebrada recentemente- "autorizan" a moción.

Por iso, dixeron que lle trasladaron unha carta ao seu edil pedíndolle que a retire. De non facelo, precisaron que se remitirá unha carta ao Concello comunicando que deixa de ser concelleiro do PSOE. "Co que se aplicaría a lei antitransfugismo", lembraron.

"O que diga a provincial -sinalou sobre a executiva-respéctoo, pero non o comparto", sinalou, á súa vez, a Europa Press Abraham Gerpe, quen se remitiu á militancia.

POSICIONAMENTO DO ALCALDE

Mentres, o alcalde asegurou que o concello ten agora "diñeiro suficiente para pagar", culpando á etapa de goberno do PP das débedas contraídas. Así, dixo que cos populares, entre os anos 2013 e 2014, "perdéronse co PP máis de 400.000 euros".

No entanto, admitiu que non se presentou a conta anual do concello, un feito que vinculou con "as idas e vindas" de interventores. A pesar de todo, recoñeceu que están "parados", pero non perdidos, segundo insistiu, uns "70.000 euros en subvencións".

En todo caso, sinalou que se saíse adiante a moción deixarían o goberno municipal "coa cabeza moi alta e as mans limpas", volveu a sinalar ao defender a súa xestión.