Leiro (Ourense) rexistra a temperatura máis alta de Galicia, ao alcanzar os 42 graos

A estación meteorolóxica situada no municipio ourensán de Leiro rexistrou este luns a temperatura máis alta de Galicia, ao alcanzar os 42 graos.

Segundo a información de Meteogalicia, departamento que depende da Consellería de Medio Ambiente, as temperaturas máis altas déronse nos vales do Miño e o Sil.

Así, ademais de en Leiro, superáronse os 40 graos en municipios ourensáns como Arnoia (41,1 graos) ou lucenses como o de Pantón (41,4 graos).

Precisamente, o sur da provincia ourensá e a zona do Miño de Ourense manterán este martes o aviso amarelo por temperaturas iguais ou superiores aos 36 graos centígrados.

E é que segundo o boletín de tempo meteorolóxico publicado por Meteogalicia a masa de aire cálido empezará a moverse cara ao leste da península Ibérica, polo que as temperaturas extremas daranse soamente en puntos illados da provincia de Ourense

En concreto, o aviso amarelo estará activado entre as 15,00 e as 21,00 horas deste martes no sur da provincia ourensá e na zona de Miño de Ourense por temperaturas máximas iguais ou superiores aos 36 graos.