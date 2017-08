Ferida unha persoa nun accidente múltiple en Carballo (A Coruña)

Unha persoa resultou ferida este luns ao chocar varios vehículos na avenida Fisterra de Carballo, á altura dun concesionario de vehículos.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, foi un particular quen alertou do suceso ás 16,40 horas.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 puxo os feitos en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias e dos Bombeiros de Bergantiños.

Tamén foi informada Protección Civil, a Policía Local e a Garda Civil de Tráfico.