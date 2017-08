O número de afiliados estranxeiros á Seguridade Social aumentou en 988 en Galicia en xullo, o que supón un 3,12% máis que no mes anterior. Ademais, se se comparan os datos cos do mesmo período de 2016, o aumento é de 1.979 persoas (+6,45%).

Segundo informou este martes o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, con estas cifras os afiliados estranxeiros na Comunidade galega sitúanse en 32.665.

Deste xeito, Galicia sitúase entre as comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta á seguridade social, por detrás de Navarra, con 22.800; A Rioxa, con 13.979; Asturias, con 13.635; Estremadura, con 11.984; Cantabria, con 11.666, e as cidades autónomas de Melilla, con 4.408, e Ceuta, con 2.679.

DATOS DO CONXUNTO DO ESTADO

No conxunto do Estado, a Seguridade Social perdeu 5.016 cotizantes estranxeiros en xullo, un 0,3% menos en relación ao mes anterior, ata situarse o número de inmigrantes en alta en 1.870.397 ocupados.

Con este retroceso, a afiliación de estranxeiros á Seguridade Social pon fin a cinco meses consecutivos de ascensos que levaron a este indicador ao seu nivel máis alto desde agosto de 2010.

Do total de inmigrantes en alta na Seguridade Social ao finalizar xullo, 1.567.067 cotizaban no Réxime Xeral; 298.184 en Autónomos; 4.995 no Réxime do Mar, e 150 no do Carbón.

En termos interanuais, a afiliación de estranxeiros aumentou o pasado mes de xullo en 123.283 persoas (+7,05%).

Por réximes, en xullo rexistráronse aumentos mensuais da afiliación estranxeira no Réxime do Mar (+4,3%), no do Carbón (+2,4%) e no de Autónomos (+0,2%), mentres que o xeneral presentou un descenso de case o 0,4% respecto de xuño.

Dentro do Réxime Xeral, un total de 320.945 estranxeiros, o 20,5%, traballaba na hostalaría, mentres que o 12,4% facíao no comercio (194.884 afiliados), e o 8,4% en actividades administrativas e servizos auxiliares (132.524 cotizantes).

Así mesmo, e dentro deste réxime, 195.043 estranxeiros encadrábanse no sistema especial agrario, un 13% menos que en xuño, e 184.779 no do fogar, cun retroceso mensual do 0,7%.

ROMANESES, OS MÁIS NUMEROSOS

Do conxunto de inmigrantes afiliados á Seguridade Social a peche de xullo, un total de 1.083.709 procedían de países non comunitarios e o resto (786.688) proviñan de países membros da UE.

Dentro dos países non comunitarios, 225.351 eran de nacionalidade marroquí e 99.912 chinesa. Ecuador totalizaba a peche do mes pasado 72.358 traballadores cotizantes, seguido de Colombia, que conta con 58.619.

O resto de afiliados non comunitarios repártense entre Bolivia (51.276), Ucraína (44.015), Paraguai (35.531), Paquistán (34.322), Arxentina (32.307) e Senegal (32.225).

Pola súa banda, dos que proceden da UE-27, romaneses, italianos e británicos son os máis numerosos, con 329.975, 103.022 e 61.806 cotizantes, respectivamente. Séguenlles búlgaros e portugueses, con 58.505 e 47.549, e franceses e alemáns, con 45.449 e 41.996 afiliados.

CATALUÑA E MADRID CONCENTRAN O 44,5% DOS ESTRANXEIROS

Por comunidades autónomas, Cataluña e Madrid seguiron concentrando algo máis de catro de cada dez estranxeiros afiliados á Seguridade Social a peche de xullo, ao sumar entre ambas o 44,5% do total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 465.415 estranxeiros cotizantes, mentres que en Madrid a cifra era de 366.796.

Tras estas dúas rexións situáronse Andalucía, con 199.903 afiliados estranxeiros; Comunidade Valenciana, con 194.252 ocupados; Baleares, con 110.670; Canarias, con 90.106; Murcia, con 82.552; Aragón, con 75.141; Castela-A Mancha, con 62.290; País Vasco, con 56.545, e Castela e León, con 52.911.

En termos mensuais, a afiliación de traballadores estranxeiros baixou en seis comunidades e nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Os maiores retrocesos déronse en Andalucía e Estremadura (-8,5%) e os maiores avances corresponderon a Cantabria (+6,2%) e Baleares (+3,2%).