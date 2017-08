Interceptada no Porriño (Pontevedra) unha furgoneta con máis de 4 toneladas de ameixa sen identificación

A Guardia Civil incautouse dun cargamento de máis de 4.500 quilos de ameixa sen identificación, que formaba parte da carga dunha furgoneta que foi interceptada o domingo no municipio do Porriño (Pontevedra).

Interceptada no Porriño unha furgoneta con máis de 4 toneladas de ameixa. | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos sucederon sobre as 15,00 horas do pasado domingo día 20 á altura do quilómetro 1 da estrada PO-510, cando unha patrulla do Destacamento de Tráfico da Guardia Civil do Porriño detectou unha furgoneta, con placas de matrícula portuguesas, que circulaba "con evidentes signos de exceso de peso".

Ao inspeccionar a carga, a Guardia Civil comprobou que amontoaba "unha importante cantidade" de sacos de ameixa, tipo xapónica, que carecía de identificación, tanto do produto como dos envases.

Pola súa banda, o vehículo carecía tamén do correspondente certificado de conformidade para o transporte de produtos alimenticios ou mercadorías perecedoiras e, por tanto, "non podía transportar en condicións de salubridade mercadorías destinadas ao consumo humano", destaca a Guardia Civil.

Por iso, efectuóuselle unha pesada en báscula oficial no que tivo a furgoneta un peso total de 7.620 quilo, a pesar de estar autorizada a transportar 3.500 quilos. Por iso, tanto o exceso de carga como as deficiencias do vehículo para transportar mercadorías perecedoiras foron denunciadas polos efectivos da Agrupación de Tráfico da Guardia Civil.

ORIXE

Ao mesmo tempo, co apoio da Patrulla Fiscal e de Fronteiras da Guardia Civil de Vigo, procedeuse ao comiso da mercadoría, que foi entregada ao Servizo de Gardacosta da Consellería do Mar, encargados de incoar o correspondente expediente para determinar a rastrexabilidade da ameixa.

"A tenor dos albaranes, de dubidosa autenticidade, que presentou o condutor, tamén de nacionalidade portuguesa, as ameixas poderían vir das provincias de Cádiz e Huelva, con destino a Pontevedra", conclúe a Benemérita.