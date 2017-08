A naviera Piratas de Nabia recoñeceu este martes que vendeu billetes ás Illas Cíes por encima da cota permitida e asumiu a súa "parte de responsabilidade" (son cinco as empresas que operan esas viaxes), á vez que lamentou a "mala imaxe" que se deu do servizo e o "dano" ao Parque Nacional.

Illas Cíes | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, Luisa Leyenda, portavoz da empresa, admitiu que os problemas ocorridos na estación marítima o domingo e o luns foron resultado dunha sobrevenda de billetes, e recoñeceu que a Xunta se puxo en contacto coas navieras para advertir desa circunstancia.

"Foi así, non ten sentido negalo", apuntou, aínda que precisou que Nabia optou por non embarcar a máis pasaxe cando soubo que non se permitiría o desembarco en Cíes. "Alí déronse as explicacións aos clientes e devolvéuselles o diñeiro dos billetes ao momento. Outros preferiron asumir o risco e saír, para logo ter que volver", engadiu, en alusión a Mar de Ons.

A portavoz de Nabia --única naviera que, ata o momento, deu explicacións publicamente sobre o sucedido-- sinalou, non entanto, que a sobreventa de billetes "non é unha novidade deste ano, nin dos anteriores", polo que se preguntou "por que agora" a Xunta se decidiu a intervir de forma drástica, impedindo desembarcos e anunciando sancións contundentes.

A xuízo de Luisa Leyenda, a polémica ten un "transfondo político", e mostrouse convencida de que a actuación da Administración autonómica está directamente relacionada co enfrontamento entre a Xunta e o Concello pola candidatura a Patrimonio da Humanidade.

REUNIÓN

En todo caso, Nabia optou por suspender as viaxes a Cíes, polo menos "ata que a situación normalícese", co fin de preservar, non só a imaxe da empresa e das propias illas, senón para "evitar problemas aos clientes".

Finalmente, Luisa Leyenda admitiu a necesidade de "sentar" coa Xunta para, entre as navieras e a administración, tomar medidas "para que isto non volva suceder nunca".