Denunciadas catro persoas pola venda ambulante de petardos nas festas de Pontevedra e Vilagarcía

A Garda Civil denunciou a catro persoas, todas elas de nacionalidade peruana, por dedicarse á venda ambulante de produtos pirotécnicos sen autorización e incautouse de 9.310 petardos, durante as pasadas festas que se celebraron en Pontevedra e Vilagarcía de Arousa.

Denunciados por venda ambulante de petadrdos en Pontevedra | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, a incautación máis numerosa realizouse na localidade de Vilagarcía de Arousa durante a celebración da pasada festa de San Roque.

Os efectivos da Intervención de Armas e Explosivos da Garda Civil localizaron seis postos de venda ambulante onde aprehenderon 7.350 petardos --artigos pirotécnicos da Clase-I--.

A outra incautación levada a cabo por compoñentes da Intervención de Armas e Explosivos da Comandancia de Pontevedra realizouse o pasado domingo no recinto da festa da Peregrina.

Nesta ocasión, a Garda Civil incautouse de 1.450 petardos, tamén da Clase-I e outros 10 artigos pirotécnicos de clase superior III. Os produtos incautados son da clase I, e III que teñen unha limitación de idade para a súa venda de 12 e 18 anos respectivamente, explica a Benemérita.

Os da clase I son de baixo perigo, aclara o Instituto Armado, para o seu uso tanto dentro como fóra de edificios residenciais e os da clase III teñen un perigo medio para ser utilizados ao aire libre en zonas de gran superficie.

INFRACCIÓN GRAVE

A venda destes artificios sen autorización administrativa, subliña a Garda Civil, "constitúe unha infracción grave" do Regulamento de Artigos Pirotécnicos e Cartuchería, e os seus responsables poden ser sancionados con multas desde 300 e ata 30.000 euros.

As Intervencións de Armas e Explosivos da Garda Civil realizan inspeccións ao longo do ano nos establecementos de venda de pirotecnia, tanto en Pontevedra capital como no resto da provincia, "intensificando estes controis nas festas populares e en datas do Nadal, que son máis proclives á utilización destes produtos", puntualizan as mesmas fontes.