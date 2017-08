A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, destacou que as hectáreas queimadas no que vai de ano en Galicia son "moito menores" en comparación co mesmo período de 2016, debido a que o operativo está a funcionar "excelentemente ben", aínda que se rexistraron 800 lumes máis.

En declaracións aos medios este martes en Valga (Pontevedra), a conselleira de Medio Rural denunciou que "hai unha intencionalidade de facer dano", que "é xogar con vidas humanas" e "a economía do país". "Con eses que tentan facer dano e con eses que atentan temos que ser moi duros desde a administración e as forzas de seguridade e os fiscais e os xuíces", avisou.

Ángeles Vázquez sinala que nas últimas horas en Galicia producíronse máis de 50 incendios --cun centenar de alertas--, pero "ningún superou as 50 hectáreas" e de media son de menos dunha hectárea. Ademais, asegurou que todos os lumes atópanse "sen chama", tras unha "noite dura".

"Non hai dúbida de que onte (polo luns) os incendios foron máis que intencionados", sentenciou a conselleira, que fai fincapé en que un total de 19 lumes producíronse a partir das 21,30 horas, "o que "supón que o operativo aéreo xa non funciona". Así mesmo, sinala que en Gondomar tiveron lugar "varios focos a unha distancia de 200 metros cada un deles".

Neste sentido, a conselleira de Medio Rural remarca que "a realidade é que un día máis houbo un atentado contra os galegos", o medio rural e "contra o operativo".

Así, explica que se viviron situacións de "moita tensión" debido ás altas temperaturas e ao vento, con incendios "por toda Galicia". A isto súmase que Portugal pedía reforzos "alén do Miño".

ESPERA DETENCIÓNS "EN BREVE"

Sobre a elevada actividade incendiaria deste ano, Ángeles Vázquez refírese casos como o de Agolada, onde hai de forma reiterada "entre catro e cinco focos", e sinala que en municipios como Pantón, Portomarín e Cervantes "ocorre máis do mesmo".

A continuación, reflexiona sobre que "son lugares moi concretos onde día tras día prodúcense focos, e iso produce un desgaste para a xente que está en tensión e o operativo".

Con todo, espera "máis detencións en breve" tras as producidas nos últimos días. "Ten que haber algunha detención, non cabe ningunha dúbida", sostén.

Finalmente, valora a colaboración cidadá, xa que veciños "están a dar nomes e matrículas", mentres agarda que as investigacións "dean resultado".