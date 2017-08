O alcalde de Coristanco pídelle a PPdeG e PSdeG que aclaren se haberá ou non moción

A moción de censura en Coristanco segue aínda no aire. A pesar de que a dirección socialista se posicionou en contra desta iniciativa, o único edil socialista no concello, Abraham Gerpe, recoñeceu que a cousa está na mesma situación. “Terá que decidir a militancia local, que foron os que mandaron facela”, indicou este luns.

Amancio Lavandeira, de Terra Galega (TeGa), alcalde de Coristanco, con outros integrantes do seu partido | Fonte: QPC

Por iso, o actual alcalde, Amancio Lavandeira, de Terra Galega (TeGa), pedíu tamén este luns que se aclare “dunha vez” a situación. “Para min é escandaloso que o PP siga sen dicir nada. Como explican ante a súa militancia o interese de que 6 concelleiros do PP entreguen a alcaldía a un só edil do PSOE?”, pregúntase Lavandeira que indicou que “a moción se fixo de costas á organización do PP, que se enterou pola prensa”.

O propio alcalde recoñeceu que dirirxentes do PSdeG provincial garantizaronlle que van instar a Abraham Gerpe a que retire a moción. “Do contrario emitirán un novo comunicado, deixándoo fóra do PsdG, dixéronme”. Deste xeito, sería imposible a moción, tendo en conta a nova lei de partidos.

Lavandeira criticou os argumentos dados pola oposición que esgrimiu unha “situación de parálise e desgoberno” de Coristanco para apoiar esta moción e dixo que “é unha aprezación falsa”, mentres sacou peito polos datos económicos municipais.