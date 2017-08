O Grupo Municipal do PP no Concello de Vigo reclamou á Xunta que se reforcen os mecanismos de control na venda de billetes das navieras que viaxan ás illas Cíes, pero advertiu de que insinuar que o Goberno galego actuou "á mantenta" para xerar un caos ou danar a imaxe do Parque Nacional é "unha solemne estupidez".

Así o manifestou o concelleiro 'popular' vigués Miguel Fidalgo quen, nunha rolda de prensa, mostrou o respaldo do seu grupo á Xunta e ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado por intervir o pasado fin de semana para evitar o desembarco de pasaxeiros nas illas, unha vez que se superou a cota de visitantes.

A ese respecto, criticou o "afán recadatorio" das navieras, por vender máis billetes dos permitidos, e reclamou á Xunta que sexa "contundente" e impoña ás empresas "sanciones proporcionais aos danos" causados á imaxe do Parque Nacional e do sector turístico. "A principal prioridade de calquera responsable político e institución seria ten que ser protexer o Parque", puntualizou.

Con todo e con iso, Fidalgo recoñeceu que hai que facer "autocrítica" porque "algo non funcionou ben". Así, pediu que se abra unha "investigación e chéguese ao fondo" para saber que paso, á vez que reclamou "que se reforcen os mecanismos de control na venda de billetes".

No entanto, e en alusión ás críticas do alcalde de Vigo sobre a actuación da Xunta, matizou que "dicir que foi á mantenta (para danar a imaxe das illas) é unha barbaridade e unha solemne estupidez".

"Iso só ocórreselle a alguén coa mente moi retorta", engadiu, e lembrou que, ata agora, o goberno galego é a única administración que presentou unha candidatura para que Cíes e o resto do Parque Nacional sexan recoñecidas como Patrimonio da Humanidade pola Unesco.