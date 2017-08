A corporación municipal e traballadores do Concello da Coruña mantiveron este martes un minuto de silencio en repulsa contra o suposto asasinato a mans do seu xenro dunha muller no barrio de Monte Alto na cidade herculina. Un caso que o goberno local reclama que se aborde como "violencia de xénero".

En concreto, en declaracións aos xornalistas tras gardar un minuto de silencio ante as portas do Palacio de María Pita, a concelleira de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, mostrou a súa "repulsa" polo crime, que reclama "sexa considerado un caso de violencia de xénero".

E é que, segundo explicou, neste caso "úsase á menor para facer dano á nai", xa que o pai tentou fuxir coa súa filla, de 21 meses, tras supostamente acabar coa vida da súa sogra.

A concelleira lamenta que a lei non contemple este suposto porque a vítima é "a nai ou avoa", polo que reclama "un cambio" na lexislación vixente para que estes casos tamén sexan abordados como violencia de xénero.

Con todo, o Concello si activou o "protocolo de violencia de xénero", segundo indicou a concelleira, que por respecto á "confidencialidade" da familia non quixo precisar se o Concello ten aberto algún tipo de expediente neste núcleo familiar.

APOIO Á NAI

Mentres, ponse a disposición da familia, especialmente de "a filla", nai da menor que levou o home detido como suposto autor do asasinato da súa sogra. Respecto diso, avanza que lle realizará un "seguimento de apoio" e ofreceráselle asistencia xurídica e psicolóxica.

En canto á situación da menor, a concelleira comentou que ata este luns "tiña coñecemento de que a menor estaba en perfecto estado coa nai", pero puntualiza que "estará pendente" para pescudar todos os datos posto que, asegura, as últimas informacións apuntan a que se atopa baixo a tutela da Xunta.

CONCENTRACIÓN EN SANTIAGO

Tamén o Concello de Santiago sumouse á condena do crime da Coruña cun minuto de silencio no que participaron, ademais do alcalde compostelán, Martiño Noriega, varios edís, como o portavoz do PP, Agustín Hernández, ou o socialista Gonzalo Muíños.

Tras o minuto de silencio, Noriega asegurou que o da Coruña é "un caso máis de violencia machista" ante o que o Consistorio compostelán "non puiden máis" que mostrar a súa "repulsa" e o seu compromiso "con que outra sociedade, afastada deste tipo de crimes, debe ser posible".