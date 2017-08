A Xunta descarta sancionar ás gasolineiras sen persoal porque a normativa estatal non o esixe

En Galicia non se sancionará ás gasolineiras que non conten con persoal para atender o servizo como se aprobou na comunidade de Estremadura, porque a normativa estatal non o esixe.

Así o explicou o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, preguntado en Santiago de Compostela sobre a medida anunciada en Estremadura.

Conde argumentou que en Galicia as gasolineiras cumpren a normativa básica, que non esixe que teñan persoal contratado, e garantiu que se cumpre a normativa básica no sector e en materia de seguridade.

"Imos aplicar a normativa vixente e garantir a seguridade", engadiu, destacando que se "garante que nestes momentos cúmprese a normativa que está en vigor" e que as gasolineiras se terán que "adaptar á nova normativa que vén de aprobar o Goberno a través dun Real Decreto cunha serie de requirimentos que terán que cumprir".

No entanto, "en Galicia é unha situación na que se garante a seguridade" e se cumpre "a normativa básica que hai no sector, tanto nas gasolineiras atendidas como nas automáticas", asegurou, á vez que avanzou que se realizará un seguimento da evolución do sector, posto que "a prioridade en Galicia é que se cumpra a normativa".

En Estremadura a Asemblea aprobou a modificación do Estatuto dos consumidores da comunidade autónoma de forma que obrigará ás gasolineiras desatendidas a contar con polo menos un empregado responsable do servizo en horario diúrno.