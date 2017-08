O BNG da Coruña instou ao Goberno central e á Xunta de Galicia a "tomar todas e cantas medidas sexan necesarias para acabar co terrorismo machista" e a levalas a cabo de maneira "prioritaria e urxente", sinala tras a detención dun home como suposto autor da morte da súa sogra na cidade herculina.

Tras estes feitos, reclama tamén que leven a cabo "as modificacións oportunas na Lei Orgánica de 2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, introducindo o termo feminicidio e iniciando os traballos para desenvolver o Estatuto de Vítima de Feminicidio", apunta.

Os nacionalistas lembran que, en novembro do ano pasado, presentaron unha moción no pleno do Concello da Coruña "instando a esta modificación". "A inacción política non pode ser un lastre para as mulleres", subliña en liña coa súa petición de medidas para erradicar "o terrorismo machista".

Por último, a organización nacionalista fai un chamamento á cidade para participar na concentración convocada este mércores, ás 20,00 horas, ante o Obelisco por parte de colectivos feministas.