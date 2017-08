As exportacións creceron en xuño un 20% en Galicia, que achegou por primeira vez máis do 8% ao total nacional

Galicia mellorou as súas cifras de exportacións durante este ano 2017, rexistrando un crecemento do 20% no mes de xuño, cunha achega, por primeira vez, superior ao 8% á exportación nacional, e situándose como a segunda comunidade con maior superávit comercial.

Segundo os datos adiantados polo Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, Galicia exportou durante o mes de xuño de 2017 por un valor de 1.959,2 millóns de euros e importou por valor de 1.447,3 millóns.

Deste xeito, o superávit comercial alcanzou os 511,9 millóns de euros, sendo a segunda comunidade autónoma con maior saldo positivo, e situándose cunha elevada taxa de cobertura do 135,4%, segundo recollen os datos da Dirección Territorial de Comercio e ICEX en Galicia.

Os principais sectores con maior incidencia na exportación son o de manofacturas de consumo (23,5%, destacando o sector téxtil-confección), automóbiles (20,2%), bens de equipo (17%, destacando o sector de material de transporte por estrada) e alimentación (14,2%, con especial relevancia para o sector de produtos pesqueiros), que implican en conxunto as tres cuartas partes das exportacións galegas.

A Unión Europea segue sendo o primeiro destino, ao concentrar o 74,7% da exportación. Neste ámbito, os principais clientes son Francia (20,5%), Portugal (12%), Italia (8,5%), Reino Unido (6,7%) e Alemaña (6,2%).

Cabe destacar o crecemento experimentado en países europeos, como Países Baixos e Bélxica, situados no sexto e sétimo lugar de destino das exportacións galegas, e a aparición doutros mercados como Eslovaquia, que rexistrou unha subida do 241,2%, Dinamarca (112,4%), Croacia (86,4%) e Irlanda (74%).

Fóra da Unión Europea, os principais mercados son Marrocos (4,6% do total das exportacións galegas e sétimo destino), Estados Unidos (3,5% do total) e Turquía (2,3%), aínda que durante o mes de xuño se rexistrou un aumento a países como México, Noruega e Rusia.