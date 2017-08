O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, destacou a "marca histórica" das exportacións de Galicia, que rexistrou unha subida do 12,3% de xaneiro a xuño, 2 puntos por encima da media española, e cun incremento de ata o 19,9% en comparación co mesmo mes do pasado ano, como mostra da "competitividade que ten a economía galega e o sector produtivo".

Francisco Conde, tras participar nun acto de inauguración dunha xoiaría de pezas artesás en Santiago de Compostela, destacou que, "Galicia segue marcando datos en positivo nos seus resultados desde o punto de vista económico", volvendo bater "unha marca histórica no primeiro semestre", o que a sitúa como "segunda comunidade con mellor balance comercial, só por detrás do País Vasco".

"Claramente, o comportamento do sector exterior galego está a ser moi positivo e é un dos elementos que explica o comportamento en termos de Produto Interior Bruto que nos pode levar a que Galicia creza máis de 3% que é a previsión para este ano 2017", puntualizou.

Un crecemento en exportacións internacionais que atribuíu "á competitividade que ten a economía galega e o sector produtivo" e que se plasma, engadiu, nunha "maior diversificación das exportacións".

Para o conselleiro de Economía "este é o camiño" que vai permitir que Galicia "poida seguir crecendo e creando emprego de calidade".

Preguntado polo informe emitido polo Monitor Adecco de Oportunidades e Satisfacción no Emprego, que sinala que Galicia é a terceira peor comunidade en España para traballar, replicou que "desde o punto de vista obxectivo, máis aló das enquisas, Galicia está a crecer en canto a contratación a tempo completo, tamén a tempo indefinido, e tamén con crecemento en canto a salarios por encima da media española".

Non obstante, admitiu que "iso non é suficiente" e que é preciso "seguir mellorando" para que o crecemento económico reflíctase no aumente de "a contratación indefinida e a tempo completo".

Para Francisco Conde, en todo caso, "o camiño está marcado e ben orientado", en base ao traballo que está a realizar a Xunta de Galicia con iniciativas destinadas a favorecer a inserción laboral de colectivos como as mulleres ou os parados de longa duración.

"Neste obxectivo que temos en 2017 de crear preto de 20.000 postos de traballo temos que seguir traballando nesa dirección e que sexa un emprego de calidade", remarcou.

Precisamente, puntualizou que os orzamentos autonómicos de 2018 acompañarán a política do goberno autonómico desde o punto de vista industrial e de creación de emprego. Será profundando en políticas de innovación e de industria, impulsando políticas activas de emprego de formación e inserción laboral que respondan as necesidades de innovación, novas tecnoloxías e industrias 4.0. dos empresarios.

IMPULSO Á ARTESANÍA GALEGA

Así o destacou o conselleiro durante a visita que realizou á nova xoiaría 'Katuxa', situada no centro histórico de Santiago, e que cualificou de "exemplo claro de como evolucionan os artesáns en termos de deseño, moda, mocidade" e "calidade".

En Galicia, onde existen preto de 3.000 artesáns, máis de 500 talleres e ata 89 actividades diferentes, o reto, matizou "é seguir consolidando a marca" para que a artesanía de Galicia "se poida identificar por esa mestura de tradición, vangarda, deseño e moda".

Así, puntualizou que se resolveu este martes unha nova orde de axuda para apoiar aos artesáns galegos a acudir a feiras tanto nacionais como internacionais. "Desde Artesanía de Galicia está a facerse unha tarefa de acompañamento, coa feira da Golada como "un referente claro en Galicia", pero impulsando tamén a "presenza en feiras nacionais e internacionais".