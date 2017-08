O alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistiu este martes en denunciar a responsabilidade da Xunta no "caos" vivido o domingo e o luns no tráfico de ría ás Illas Cíes, e repetiu que o goberno galego foi "absolutamente incapaz" de controlar ás navieras e "anticiparse" para evitar problemas, aínda sabendo "desde fai máis dun ano" que existe sobreventa de billetes de barco.

Nunha rolda de prensa, o rexedor olívico volveu a arremeter contra a administración autonómica por non adoptar medidas para evitar esa sobreventa, dado que "ten todas as competencias e responsabilidades". "Eu comparto que haxa unha cota, e esixo que se cumpra, pero teñen que controlar, exercer as súas competencias", engadiu.

A ese respecto, Caballero asegurou que a Xunta coñece "desde fai máis dun ano" que as navieras estaban a vender máis pasaxes dos permitidos "e non fixo nada" ata o pasado fin de semana, no que adoptou "a peor decisión posible", a de impedir o desembarco de pasaxeiros. Ademais, precisou, entre esas persoas que non puideron chegar a Cíes, había un equipo de socorristas do Concello.

Por todo isto, o alcalde insistiu en esixir "explicacións" políticas e en que se aclare "quen tomou a decisión" de impedir o desembarco, co consecuente "risco para as persoas" e "dano á imaxe e á economía turística". "Se non se senten capaces, eu estou disposto a asumir esas competencias. É fácil, é transporte de Vigo a Vigo", incidiu Caballero.

GRUPO PARLAMENTARIO

Por outra banda, o deputado do PSdeG Abel Losada anunciou que o seu grupo parlamentario pedirá "explicacións" ao presidente Feijóo e á conselleira e "candidata do PP á alcaldía da Coruña", Beatriz Mato, acerca do ocorrido en días pasados, e que cualificou como un "ataque" á candidatura a Patrimonio da Humanidade que promove o Concello olívico.

En declaracións aos medios, Losada lembrou que a sobreventa de billetes é unha infracción que as navieras cometen desde hai tempo e que o pasado ano 2016 se lles impuxo sancións por 18.000 euros. "Iso son mil viaxes ás Cíes. Ás empresas resúltalles rendible", aseverou, e insistiu na necesidade dun "labor de inspección e control" sobre esas empresas, "que non houbo nos últimos anos".